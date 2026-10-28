O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) trocou a expressão "verdadeiro presidente" por "líder do Brasil" na abertura de uma carta golpista publicada em sua conta no X nesta quarta-feira (28). Ao menos quatro versões do documento circularam, mas apenas as duas últimas foram publicadas pelo próprio senador.

As duas anteriores foram divulgadas por aliados, que atribuíam o texto a Flávio. Ambas o apresentavam como "verdadeiro presidente eleito do Brasil", apesar da derrota para Lula (PT) na eleição de domingo (25).

Esses dois primeiros arquivos tinham o mesmo texto, mas brasões diferentes. Um trazia o símbolo com a palavra "Brazil", escrita com z. No seguinte, a imagem foi substituída pelo brasão com a inscrição "República Federativa do Brasil".