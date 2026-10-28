O senador eleito por Santa Catarina Carlos Bolsonaro (PL) afirmou que pediu desculpas ao pai, Jair Bolsonaro (PL), pela derrota do irmão, Flávio Bolsonaro, na disputa pela Presidência da República.

Carlos visitou o ex-presidente nesta quarta-feira (28), em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. Em vídeo publicado nas redes sociais, contou que se emocionou durante a conversa e disse: “Desculpa, pai, a gente falhou”.

Segundo Carlos, Jair Bolsonaro respondeu com palavras de incentivo: “Negativo, levanta a cabeça, vamos embora. Muita coisa para fazer pelo Brasil ainda”.