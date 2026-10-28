28 de outubro de 2026
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'A GENTE FALHOU'

Carlos Bolsonaro se desculpa com pai após derrota do irmão; VEJA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram via G1
Em vídeo publicado nas redes sociais, contou que se emocionou durante a conversa e disse: 'Desculpa, pai, a gente falhou'.
Em vídeo publicado nas redes sociais, contou que se emocionou durante a conversa e disse: 'Desculpa, pai, a gente falhou'.

O senador eleito por Santa Catarina Carlos Bolsonaro (PL) afirmou que pediu desculpas ao pai, Jair Bolsonaro (PL), pela derrota do irmão, Flávio Bolsonaro, na disputa pela Presidência da República.

Carlos visitou o ex-presidente nesta quarta-feira (28), em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. Em vídeo publicado nas redes sociais, contou que se emocionou durante a conversa e disse: “Desculpa, pai, a gente falhou”.

Segundo Carlos, Jair Bolsonaro respondeu com palavras de incentivo: “Negativo, levanta a cabeça, vamos embora. Muita coisa para fazer pelo Brasil ainda”.

O senador eleito afirmou que passou cerca de duas horas com o pai e que o ex-presidente tenta assimilar os acontecimentos, mas demonstra força e disposição para seguir em frente.

Carlos não comentou a saída de Flávio Bolsonaro do Brasil. O irmão desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, acompanhado da esposa e das filhas, após descumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar os passaportes à Polícia Federal.

Com informações do g1 

Veja vídeo:

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