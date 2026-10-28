Uma explosão atingiu a Usina Presidente Vargas, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ), na tarde desta quarta-feira (28). O incidente provocou focos de incêndio e uma grande nuvem de fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas.

A ocorrência foi registrada pouco depois das 13h, durante o descarregamento de ferro-gusa. Em nota, a CSN informou que o contato do material em alta temperatura com o excesso de umidade no solo provocou uma reação com liberação de calor e fumaça. As causas do acidente são apuradas.

A brigada de incêndio da empresa atuou na ocorrência, com apoio do quartel do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também foi acionado para acompanhar o caso.