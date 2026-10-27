O senador Flávio Bolsonaro (PL) não entregou à Polícia Federal (PF), até as 11h desta terça-feira (27), os passaportes que deveriam ser apresentados conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, desde esta manhã, não há informação de onde o ex-candidato está.

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A decisão, tomada na noite de domingo (25), também proibiu o contato entre Flávio e o advogado Willer Tomaz e determinou o cancelamento dos passaportes brasileiros do senador. O caso investiga os dois por suspeita de lavagem de dinheiro.