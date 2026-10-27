O senador Flávio Bolsonaro (PL) não entregou à Polícia Federal (PF), até as 11h desta terça-feira (27), os passaportes que deveriam ser apresentados conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, desde esta manhã, não há informação de onde o ex-candidato está.
Leia mais: Flávio Bolsonaro é intimado pela PF a entregar passaporte em 24h
A decisão, tomada na noite de domingo (25), também proibiu o contato entre Flávio e o advogado Willer Tomaz e determinou o cancelamento dos passaportes brasileiros do senador. O caso investiga os dois por suspeita de lavagem de dinheiro.
A PF também apura se Flávio deixou o Brasil, apesar da proibição de sair do país. Um jornal argentino publicou que o senador teria cruzado a fronteira por Porto Iguaçú, na Argentina. Autoridades brasileiras e argentinas verificam a existência de registros de entrada no país vizinho, mas não havia confirmação até o momento.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio afirmou que foi intimado pela PF a entregar os documentos e negou que tivesse intenção de deixar o Brasil. Ele também disse que pretende atuar na oposição ao governo Lula.
Com informações do g1.