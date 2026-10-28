O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) propôs que comerciantes que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais exibam a bandeira do partido em seus estabelecimentos.

A iniciativa ganhou repercussão nas redes sociais após a confirmação da reeleição de Lula. Segundo Nikolas, a identificação permitiria que consumidores soubessem quais comerciantes apoiam o PT e decidissem se comprariam nesses estabelecimentos.

A proposta remete a práticas de discriminação contra comerciantes judeus durante o regime nazista na Alemanha. Na década de 1940, estabelecimentos judaicos foram identificados com estrelas de Davi e outras marcações, em campanhas que incentivavam a população a não comprar nesses locais.