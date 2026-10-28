28 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MARCADOS

Nikolas desafia comerciantes pró-Lula a exibir bandeira do PT

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@nikolasferreirabr/Instagram
A iniciativa ganhou repercussão nas redes sociais após a confirmação da reeleição de Lula.
A iniciativa ganhou repercussão nas redes sociais após a confirmação da reeleição de Lula.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) propôs que comerciantes que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais exibam a bandeira do partido em seus estabelecimentos.

A iniciativa ganhou repercussão nas redes sociais após a confirmação da reeleição de Lula. Segundo Nikolas, a identificação permitiria que consumidores soubessem quais comerciantes apoiam o PT e decidissem se comprariam nesses estabelecimentos.

A proposta remete a práticas de discriminação contra comerciantes judeus durante o regime nazista na Alemanha. Na década de 1940, estabelecimentos judaicos foram identificados com estrelas de Davi e outras marcações, em campanhas que incentivavam a população a não comprar nesses locais.

Lula venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, com 51,75% dos votos válidos, contra 48,25% do adversário.

Veja a publicação:

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Nikolas Ferreira 🇧🇷 (@nikolasferreirabr)

Comentários

Comentários