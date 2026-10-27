O governo Donald Trump está ciente da ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos e vai conceder asilo ao senador do PL, é o que afirmam aliados da família que mantêm relação com o país. Eles dizem que Flávio chega hoje em Miami ou Dallas.

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De acordo com um aliado do clã Bolsonaro, o governo americano participou ativamente do plano de tirar Flávio do Brasil. Outra pessoa próxima afirma que o senador não saiu pela Argentina.