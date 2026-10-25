A votação do segundo turno das eleições terminou às 19h deste domingo (25), após o Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogar o horário em duas horas. Com o encerramento, começa a apuração dos votos para presidente da República e para os governos de estados e do Distrito Federal.

A extensão foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin após pedidos das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A equipe de Flávio solicitou mais tempo em municípios de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul afetados por chuvas intensas, alagamentos e falta de energia. Já a campanha de Lula pediu a ampliação nacional, alegando dificuldades no transporte público.

Mais de 158 milhões de brasileiros estavam aptos a votar. Além da disputa presidencial, o segundo turno inclui eleições para governos estaduais no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal.