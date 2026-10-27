Três parlamentares do PT pediram nesta terça-feira (27) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prisão preventiva do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua inclusão no alerta vermelho da Interpol, caso a medida seja decretada.

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O pedido foi apresentado pelos deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogerio Correia (PT-MG) e pela deputada eleita Ana Elisa Santos (PT-MG). Eles alegam descumprimento da ordem de entrega dos passaportes e risco de fuga do Brasil.