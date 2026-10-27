Três parlamentares do PT pediram nesta terça-feira (27) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prisão preventiva do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua inclusão no alerta vermelho da Interpol, caso a medida seja decretada.
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O pedido foi apresentado pelos deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogerio Correia (PT-MG) e pela deputada eleita Ana Elisa Santos (PT-MG). Eles alegam descumprimento da ordem de entrega dos passaportes e risco de fuga do Brasil.
Os parlamentares também solicitaram que a defesa informe o paradeiro do senador, que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste com urgência e que seja acionada a cooperação com a Argentina para identificar possíveis envolvidos na saída do país em um jato.
Flávio perdeu o prazo para entregar os passaportes determinado por Moraes. Segundo apuração do SBT News, dois aliados afirmaram que o senador está a caminho dos Estados Unidos com a família, após deixar o Brasil pela Argentina.
A informação contraria a versão do governo argentino. O porta-voz do presidente Javier Milei, Fabián Fernández, afirmou à Bloomberg que Flávio não entrou no país e negou que uma aeronave com as características divulgadas pela imprensa argentina tenha partido para os Estados Unidos.
Com informações do SBT News.