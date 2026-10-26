O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, na tarde desta segunda-feira (26), que gosta do presidente Lula (PT), "mas as eleições parecem ter sido fraudadas".

A fala aconteceu após o republicano silenciar sobre o resultado das eleiçōes brasileiras no domingo. Ao ser questionado se pretendia tomar alguma medida em relação as eleições brasileiras, Trump afirmou que é o presidente dos Estados Unidos, não do Brasil.

"Achei que foi uma situação muito ruim. Não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada. Francamente, não tomei partido, mas foi uma imagem péssima para o mundo. É mais uma eleição. Sabe, as eleições precisam ser incontestáveis, e aquilo me pareceu muito ruim", disse ele.