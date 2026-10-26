O candidato derrotado na disputa pela Presidência Flávio Bolsonaro (PL) só conseguiu melhorar sua margem de votação em relação a Lula (PT) no segundo turno em 185 municípios brasileiros na comparação com o primeiro turno, o que representa 3,3% do total de 5.571.

A maioria se concentra na região Sul do país, que teve 120 cidades com crescimento do candidato do PL sobre o petista, sendo 79 no Rio Grande do Sul, 30 em Santa Catarina e 11 no Paraná. Na sequência aparecem as regiões Nordeste e Centro-Oeste, ambas com 25 cidades cada.

O crescimento do percentual de votos de Flávio só foi suficiente para virar o resultado em uma cidade: Uirapuru (GO). Nenhum dos municípios onde ele melhorou sua margem tem mais de 100 mil habitantes, afetando uma parte menor do eleitorado do país.