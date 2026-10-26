Cataratas do Iguaçu registram maior volume de água do ano
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As chuvas que atingiram a bacia do rio Iguaçu nos últimos dias contribuíram para um recorde no volume de água das Cataratas do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural e principal atração do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná.
Na madrugada desta segunda-feira (26), o volume nas Cataratas do Iguaçu atingiu a marca de 17,7 milhões de litros de água por segundo.
Segundo a concessionária Urbia+Cataratas, que administra o parque, a vazão está 11 vezes acima da média e é a maior do ano de 2026. O monitoramento hidrológico é feito pela Copel (Companhia Paranaense de Energia).
As equipes da concessionária e também do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) seguem monitorando a vazão do rio Iguaçu, que influencia o acesso do público em parte das atrações do parque.
A passarela das Cataratas do Iguaçu segue interditada preventivamente. "A reabertura da passarela ocorrerá assim que as condições do rio estiverem seguras para a visitação", informa a concessionária.
Os caminhos do Poço Preto e das Bananeiras também estão temporariamente fechados. A Trilha das Cataratas e seus mirantes continuam abertos.
No dia 13 de outubro, por conta das chuvas que atingiram o Paraná, a vazão do rio Iguaçu havia chegado a 10,5 milhões de litros de água por segundo. Na ocasião, a concessionária retirou as grades da passarela que leva os turistas para mais perto das Cataratas, principal atração do local.
Pelo protocolo de segurança, a retirada das grades é feita sempre quando a vazão está entre 9 milhões e 12 milhões de litros por segundo, com tendência de alta. A última vez que a grade precisou ser retirada foi em outubro de 2023. O piso da passarela, sustentado por uma estrutura de concreto, não é retirado.
O Parque Nacional do Iguaçu é reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco.