As chuvas que atingiram a bacia do rio Iguaçu nos últimos dias contribuíram para um recorde no volume de água das Cataratas do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural e principal atração do Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Na madrugada desta segunda-feira (26), o volume nas Cataratas do Iguaçu atingiu a marca de 17,7 milhões de litros de água por segundo.

Segundo a concessionária Urbia+Cataratas, que administra o parque, a vazão está 11 vezes acima da média e é a maior do ano de 2026. O monitoramento hidrológico é feito pela Copel (Companhia Paranaense de Energia).