Veja os estados onde Lula mais ganhou votos do 1º para o 2º turno
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O presidente Lula (PT), reeleito neste domingo (25), ampliou sua fatia de votos válidos do primeiro para o segundo turno em todas as unidades federativas. Já o adversário Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve queda ou estagnação dos votos válidos em estados do Nordeste, mas também avançou nas demais regiões.
É comum que candidatos aumentem o percentual de votos de uma rodada para outra, já que o número de concorrentes cai para apenas dois.
No cálculo final de votos válidos nas eleições deste ano, os resultados revelam que Lula se beneficiou mais com a queda histórica de votos nulos e brancos e abstenções entre os turnos.
O maior crescimento do petista foi em Goiás, que tinha dado 15,3% a outros candidatos no primeiro turno além de Lula e Flávio. No estado, Lula foi derrotado por Flávio, mas registrou crescimento de 9,28 pontos percentuais entre os turnos, indo de 31,06% para 40,34%.
O segundo estado com maior variação positiva para o presidente reeleito foi São Paulo, maior colégio eleitoral do país. No primeiro turno, ele conquistou 38,2% dos votos, fatia que foi para 46,15% no domingo, aumento de 7,95 pontos percentuais.
A lista segue com Distrito Federal (7,61 p.p.), Rio de Janeiro (7,49 p.p.), Amapá (7,17 p.p.) e Minas Gerais (7,1 p.p.) -neste último, Lula teve uma virada histórica. Em Rondônia, o petista teve o menor crescimento positivo (4,5 p.p.).
Em relação ao desempenho de Flávio Bolsonaro de um turno para outro, o maior aumento também aconteceu em Goiás, batendo 6,06 pontos percentuais. No primeiro turno, o filho de Jair Bolsonaro fez 53,6% dos votos no estado goiano, e no segundo, 59,66%.
O segundo maior aumento do senador foi no Distrito Federal, com uma variação positiva de 2,97 p.p.; seguido por Santa Catarina com 2,77 p.p. e Paraná com 2,67 p.p., estados que também deram vitória a ele.
No segundo turno, Flávio viu sua porcentagem de votos válidos em relação à primeira rodada cair em sete estados: todos eles ficam no Nordeste.
Segundo análise da Folha, a maior retração foi em Alagoas, queda de 1,22 p.p.. A lista segue com quedas na Paraíba (0,53 p.p.), no Rio Grande do Norte (0,49 p.p.), no Maranhão (0,44 p.p.), em Pernambuco (0,23 p.p.), no Ceará (0,2 p.p.) e em Sergipe (0,16 p.p.).
No Piauí e Rio de Janeiro, Flávio ficou estagnado, com margem positiva que não ultrapassou de 0,1 p.p..
Margem entre os dois candidatos
Como mostrou a Folha de S. Paulo, Flávio venceu em mais unidades federativas do que Lula. O candidato do PL foi vitorioso em 13 estados e no DF, enquanto o petista venceu em 13 e também no exterior.
Lula conquistou uma margem de 4,4 milhões de votos no segundo turno, diminuindo a distância para Flávio em todos os estados em que o senador venceu no primeiro turno.
Pesou a virada em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país com 16,3 milhões de eleitores, a ampliação da vantagem no Nordeste e o avanço em estados que Flávio venceu, como o Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral, onde o presidente cresceu 13,6 pontos percentuais.
Em Minas, considerado um estado-chave para eleger presidentes e um dos colégios eleitorais mais populosos do Brasil, Lula obteve 50,43% dos votos válidos contra 49,57% do senador.
O petista teve 3 milhões de votos a mais no Nordeste -indo de 21,4 milhões para 24,4 milhões, alta de 14%. Ele, que havia vencido apenas nessa macrorregião no primeiro turno, também ganhou no Norte, com uma diferença baixa, de cerca de mil votos.
Flávio foi superior no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com diferenças respectivas de 4,5 milhões, 2,8 milhões e 1,8 milhão para o adversário petista.