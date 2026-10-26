O presidente Lula (PT), reeleito neste domingo (25), ampliou sua fatia de votos válidos do primeiro para o segundo turno em todas as unidades federativas. Já o adversário Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve queda ou estagnação dos votos válidos em estados do Nordeste, mas também avançou nas demais regiões.

É comum que candidatos aumentem o percentual de votos de uma rodada para outra, já que o número de concorrentes cai para apenas dois.

No cálculo final de votos válidos nas eleições deste ano, os resultados revelam que Lula se beneficiou mais com a queda histórica de votos nulos e brancos e abstenções entre os turnos.