A Justiça de São Paulo negou o pedido do Ministério Público para mandar de volta à cadeia o empresário Ivo Vel Kos, 48, acusado de agredir e torturar a dentista Giulia Falcão, 27. Na decisão de sexta-feira (23), o desembargador Heitor Donizete de Oliveira, do Tribunal de Justiça, manteve o réu em liberdade, com tornozeleira eletrônica e medidas protetivas.

Kos foi preso em flagrante em 15 de agosto, após as agressões à então mulher, em Pinheiros, na zona oeste da capital. Em 18 de agosto, tornou-se réu por lesão corporal e ameaça. Ele deixou a Penitenciária de Potim II na quarta-feira (21), após a juíza Carla Balestreri revogar sua prisão preventiva. Na ocasião, a defesa de Kos disse que ele seguiria integralmetne as medidas protetivas estabelecidas.

A dentista relatou ter sofrido socos, agressões com taco de beisebol e ameaças com arma de choque. Câmeras registraram parte da violência na calçada. Em depoimento após o flagrante, Kos admitiu um soco na rua, mas negou as agressões no carro e no imóvel, além do uso dos instrumentos.