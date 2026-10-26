Governador eleito do Paraná no primeiro turno, o senador Sergio Moro (PL) se manifestou sobre a reeleição do presidente Lula (PT) na manhã desta segunda-feira (26) afirmando que "a maioria expressiva dos paranaenses se posicionou contra Lula", mas que "ainda assim o resultado da eleição presidencial não foi o que esperávamos".

Sem entrar em detalhes, Moro também disse que "há questionamentos da oposição que precisam ser esclarecidos". A manifestação do senador foi feita em uma rede social.

Segundo o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), praticamente a totalidade das seções eleitorais no estado já estavam fechadas quando houve o comunicado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre a prorrogação do horário de votação.