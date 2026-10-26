Moro diz que é preciso esclarecer questionamentos da oposição
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Governador eleito do Paraná no primeiro turno, o senador Sergio Moro (PL) se manifestou sobre a reeleição do presidente Lula (PT) na manhã desta segunda-feira (26) afirmando que "a maioria expressiva dos paranaenses se posicionou contra Lula", mas que "ainda assim o resultado da eleição presidencial não foi o que esperávamos".
Sem entrar em detalhes, Moro também disse que "há questionamentos da oposição que precisam ser esclarecidos". A manifestação do senador foi feita em uma rede social.
Segundo o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), praticamente a totalidade das seções eleitorais no estado já estavam fechadas quando houve o comunicado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre a prorrogação do horário de votação.
O presidente da corte regional, Luciano Carrasco Falavinha Souza, também disse que a votação no Paraná "foi tranquila e dentro da normalidade", mesmo com os eventos meteorológicos que atingiram o estado no sábado (24) e que motivaram uma pedido da campanha de Flávio para prorrogar o horário de votação dos eleitores.
Enquanto a campanha petista pediu a prorrogação do horário em todo o país em razão das falhas no serviço de transporte público em alguns estados, o PL defendia mais tempo de votação apenas para São Paulo, Paraná e Santa Catarina, em razão dos eventos climáticos.
No Paraná, o adversário do petista, Flávio Bolsonaro (PL), obteve 4.291.444 votos neste segundo turno do pleito, o que significa 346.099 votos a mais do que no primeiro turno (3.945.345 votos).
O presidente Lula, contudo, também cresceu no estado —e fez 511.907 votos a mais. No primeiro turno, o petista tinha obtido 2.054.597 votos no Paraná e, neste domingo (25), alcançou 2.566.504.
"Seguiremos firmes na defesa do Brasil, dos nossos valores e da liberdade, independentemente de quem for o presidente. O meu compromisso, na condição de governador eleito, é fazer do Paraná a Fortaleza da Liberdade, um estado de oportunidades, desenvolvimento e esperança para todos os paranaenses", continuou Moro.
Após o resultado do primeiro turno, com Flávio Bolsonaro figurando em primeiro lugar, Moro se engajou na campanha do correligionário. Participou de comícios e carreatas e integrou o grupo de aliados que acompanharam Flávio nos debates das TVs Band e Globo. No Senado, também optou por não votar na PEC (Proposta de Emenda Constitucional) pelo fim da escala de trabalho 6 por 1, uma bandeira do adversário petista.
Na sexta-feira (23), Moro havia convocado a imprensa para uma entrevista coletiva na sede do TRE-PR, em Curitiba, logo após o resultado das urnas. Na noite deste domingo, ao final da apuração, o senador cancelou o encontro com os jornalistas.
O atual governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), também aliado do bolsonarismo, ainda não se manifestou.
Já o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), que no segundo turno também entrou na campanha de Flávio Bolsonaro, afirmou em uma rede social que "respeito o resultado e espero que os próximos anos sejam bons para todos os brasileiros".
"Desejo ao presidente Lula sucesso na condução do Brasil", escreveu ele.
O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), que foi candidato a vice-governador do Paraná na chapa encabeçada pelo PSD, foi aplaudido pelos eleitores do PT durante a festa da vitória, no centro da capital. Na reta final, Greca declarou que votaria em Lula "em defesa da democracia e da cultura".
Após o resultado das urnas, o ex-prefeito cumprimentou o presidente reeleito em uma publicação na rede social.
"Que as próximas gerações recebam de nós um Brasil mais fraterno, soberano e justo. Que encontrem menos muros e mais pontes. Menos indiferença e mais humanidade. Porque a pátria não é apenas a terra que amamos. É, sobretudo, o povo que não podemos abandonar", escreveu Greca.
Após a apuração das urnas, o centro de Curitiba foi tomado por um buzinaço de carros que se estendeu até a madrugada. Apoiadores também foram para as ruas e lotaram o Largo da Ordem e a praça 19 de Dezembro.