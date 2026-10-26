Ao terminar o segundo turno da eleição presidencial com 64.256.232 votos neste domingo (25), o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou a maior votação já obtida por um presidenciável na história do país.
Os mais de 64 milhões de votos de Lula superam o recorde que já pertencia a ele, ao vencer a eleição de 2022 no segundo turno com mais de 60 milhões de votos, impedindo a reeleição de Jair Bolsonaro.
Veja as maiores votações dos candidatos eleitos no país desde 1989, primeira eleição direta para a Presidência na redemocratização.
2026
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 64.256.232 votos
2022
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60.345.999 votos
2006
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 58.295.042 votos
2018
- Jair Bolsonaro (PSL): 57.797.847 votos
2010
- Dilma Rousseff (PT): 55.752.529 votos
2014
- Dilma Rousseff (PT): 54.501.118 votos
2002
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 52.793.364 votos
1998
- Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 35.936.916 votos
1989
- Fernando Collor (PRN): 35.090.206 votos
1994
- Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 34.377.829 votos
Das dez eleições presidenciais após a redemocratização, apenas 1994 e 1998 foram decididas no primeiro turno.
Evolução do eleitorado
Os números resultantes das urnas mostram crescimento do eleitorado brasileiro. Em 1989, o país tinha pouco mais de 82 milhões de eleitores. O contingente cresceu ano a ano até alcançar mais de 158 milhões em 2026.
Como houve o aumento do eleitorado, o recorde de votos recebidos por Lula nesse domingo não representa a maior vitória em termos de votos válidos. Lula conquistou 51,79% da preferência do eleitorado. O recorde pertence à primeira eleição do petista, em 2002, quando derrotou José Serra (PSDB) com 61,27% dos votos válidos.
Veja os maiores percentuais de votos válidos recebidos pelos vencedores:
2002
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 61,27%
2006
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60,83%
2010
- Dilma Rousseff (PT): 56,05%
2018
- Jair Bolsonaro (PSL): 55,13%
1994
- Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 54,28%
1998
- Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 53,06%
1989
- Fernando Collor (PRN): 53,03%
2026
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51,79%
2014
- Dilma Rousseff (PT): 51,64%
2022
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 50,90%
O próximo mandato de Lula começa em 5 de janeiro de 2027.