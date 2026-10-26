O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou nesta segunda-feira (26), no X, um vídeo em que pede, em inglês, que a comunidade internacional não reconheça a vitória do presidente Lula (PT) sobre seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nas eleições e faça pressão pela anulação do pleito.

"Não reconheçam estas eleições [...]. Sem dúvida, como disse Flávio, precisamos anular esta eleição. Ela foi claramente fraudulenta. Mas precisamos de pressão internacional. Precisamos que vocês compartilhem este vídeo. Certifiquem-se de que todos estejam alinhados e não permitam que algo assim seja acatado", diz o ex-parlamentar sem apresentar provas.

Eduardo, cujo mandato foi cassado em dezembro passado, vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Em junho de 2026, foi condenado no STF (Supremo Tribunal Federal) por coação devido à atuação nos EUA para intimidar o Judiciário brasileiro e impedir a análise da trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Eduardo e Flávio, foi condenado e cumpre pena por tentar um golpe de Estado.