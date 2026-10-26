O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito neste domingo (25) para um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, tomará posse em 5 de janeiro de 2027. A cerimônia será realizada quatro dias depois da data tradicional, em uma mudança estabelecida pela Emenda Constitucional 111, aprovada pelo Congresso Nacional em setembro de 2021.

A alteração vale para os eleitos em 2026 e será aplicada pela primeira vez na posse presidencial desde a redemocratização. A partir do próximo mandato, presidentes e vice-presidentes da República assumirão os cargos em 5 de janeiro, enquanto governadores e vice-governadores tomarão posse no dia 6.

Até então, a Constituição de 1988 estabelecia o dia 1º de janeiro para a posse dos chefes do Executivo federal e estaduais.