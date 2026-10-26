O engenheiro ambiental Marcelo de Oliveira Rocha, 30, que foi violentamente agredido por um grupo de pessoas na madrugada do último sábado (24), em Santos, litoral paulista, nas proximidades de um evento em favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está em estado gravíssimo.

Segundo o pai, o jovem foi transferido na noite de domingo (25) para o Hospital São Paulo, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), na Vila Clementino, zona sul de São Paulo.

"Ele está fazendo exames, mas o resultado só sai à tarde. O quadro dele é considerado gravíssimo", falou.