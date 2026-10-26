Vitória de Lula: democratas dos EUA pedem reconhecimento de Trump
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Congressistas do Partido Democrata das duas Casas do Parlamento dos Estados Unidos parabenizaram Lula (PT) nesta segunda-feira (26) pela vitória na eleição brasileira deste domingo (25), e pediram que Donald Trump reconheça o resultado.
Até as 13h desta segunda, o presidente republicano não se manifestou sobre a eleição brasileira. Ele evitou apoiar explicitamente algum candidato, apesar da proximidade com a família Bolsonaro e de tensões com o governo Lula, com tarifaço e sanções a autoridades.
O deputado Gregory Meeks, de Nova York, membro do comitê de Relações Exteriores da Câmara, afirmou que "espera para trabalhar com o novo governo". "O povo brasileiro fez que suas vozes fossem ouvidas. A gestão Trump precisa apoiar uma transferência de poder pacífica e ordenada que reflita o desejo do povo brasileiro e respeite o processo democrático", afirmou em publicação no X.
"O povo falou em uma das maiores democracias do mundo. Parabéns ao presidente brasileiro Lula pela sua reeleição, e encorajo a todos a respeitar o processo eleitoral", disse a senadora Jeanne Shaheen, de New Hampshire, integrante do comitê de Relações Exteriores do Senado.
O deputado Ro Khanna, da Califórnia, celebrou a vitória de Lula como uma derrota do extremismo. "Povos em todo o mundo estão lutando contra o extremismo. Com Lula no Brasil, simplesmente venceram. Líderes autoritários sempre atacam a democracia porque eles não têm chance contra a vontade de seus povos. Trump precisa respeitar os resultados e não minar as eleições do Brasil", afirmou no X.
O senador independente Bernie Sanders, próximo da ala mais progressista do Partido Democrata, parabenizou Lula ainda na noite de domingo. "Parabéns ao Lula pela sua extraordinária reeleição no pleito presidencial do Brasil. Lula se levantou pelos trabalhadores brasileiros e a democracia, e vai continuar a fazê-lo nos próximos quatro anos", disse.
Líderes mundiais da esquerda e da direita se pronunciaram parabenizando Lula, em particular na América Latina. Presidentes como José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguai), Rodrigo Paz (Bolívia), Abelardo de la Espriella (Colômbia), Daniel Noboa (Equador) e Keiko Fujimori (Peru), todos de direita e aliados de Trump, manifestaram apoio ao petista após confirmação dos resultados. Até o começo desta tarde, Javier Milei (Argentina) e Nayib Bukele (El Salvador) não haviam se pronunciado.
Na três primeiras horas desde a confirmação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste domingo, Trump havia publicado em sua rede, a Truth Social, posts sobre a eleição legislativa americana, o Irã, parques nacionais americanos e fotos da Casa Branca, sem qualquer menção ao pleito brasileiro. Ele não fez publicações em sua rede social na manhã desta segunda-feira.