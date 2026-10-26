Congressistas do Partido Democrata das duas Casas do Parlamento dos Estados Unidos parabenizaram Lula (PT) nesta segunda-feira (26) pela vitória na eleição brasileira deste domingo (25), e pediram que Donald Trump reconheça o resultado.

Até as 13h desta segunda, o presidente republicano não se manifestou sobre a eleição brasileira. Ele evitou apoiar explicitamente algum candidato, apesar da proximidade com a família Bolsonaro e de tensões com o governo Lula, com tarifaço e sanções a autoridades.

O deputado Gregory Meeks, de Nova York, membro do comitê de Relações Exteriores da Câmara, afirmou que "espera para trabalhar com o novo governo". "O povo brasileiro fez que suas vozes fossem ouvidas. A gestão Trump precisa apoiar uma transferência de poder pacífica e ordenada que reflita o desejo do povo brasileiro e respeite o processo democrático", afirmou em publicação no X.