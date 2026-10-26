A Farma Conde celebra seus 33 anos de história com uma campanha especial que coloca os clientes no centro das comemorações. Com o tema “É Hora de Ganhar”, a rede de farmácias lançou uma promoção que vai distribuir R$ 150 mil em prêmios, reunindo uma roleta digital premiada e sorteios pela Loteria Federal, que prometem tornar a experiência de compra ainda mais especial.

A iniciativa acontece até 22 de dezembro e foi desenvolvida para agradecer a confiança dos consumidores que fazem parte da trajetória da empresa. Ao todo, serão disponibilizados 926 prêmios, distribuídos por meio de duas modalidades promocionais: sorteios e premiações pela roleta digital.

Entre os destaques estão 50 prêmios de R$ 1 mil, que serão sorteados ao longo da campanha, além de 876 prêmios disponibilizados na dinâmica da roleta, sendo 845 vale-compras de R$ 100 e outros 31 de R$ 500.

Fundada em 1993, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, a Farma Conde construiu uma trajetória de crescimento mantendo o cuidado com as pessoas como um dos principais valores da marca. Agora, a comemoração de mais um aniversário se transforma em uma oportunidade de aproximar ainda mais a empresa de seus consumidores.

Para Cláudia Conde, farmacêutica e fundadora da Farma Conde, a campanha representa uma forma de reconhecer o papel dos clientes na construção dessa história.

“Completar 33 anos é uma conquista muito especial para todos nós. A Farma Conde nasceu com o propósito de cuidar das pessoas, e cada cliente que confia no nosso trabalho faz parte dessa trajetória. Queremos que essa comemoração também seja deles. Por isso, preparamos uma campanha com muitas oportunidades de ganhar, como uma forma de agradecer por todos esses anos de confiança e carinho”, destaca Cláudia Conde.

Como participar da campanha

A dinâmica foi pensada para permitir que os consumidores participem tanto dos sorteios quanto da roleta premiada.

Nas compras a partir de R$ 33 em produtos participantes não medicamentos, realizadas nas unidades da Farma Conde, o consumidor tem direito a um Giro da Sorte na roleta digital e a um número da sorte para concorrer aos sorteios de R$ 1 mil, desde que cumpra as condições previstas nos regulamentos.

Para participar, é necessário acessar o site oficial da campanha (https://ehoradeganhar.farmaconde.com.br/), realizar o cadastro e registrar o cupom fiscal da compra. Após a validação das informações, o participante poderá utilizar seu giro na roleta e consultar os números da sorte recebidos.

A promoção também conta com produtos aceleradores de marcas selecionadas. Ao incluir pelo menos um desses itens em uma compra elegível, o consumidor recebe um número da sorte adicional, ampliando suas oportunidades nos sorteios. Cada compra pode gerar até dois números da sorte e um giro na roleta, conforme os regulamentos.

Uma comemoração para os clientes

Mais do que celebrar uma data, a campanha reforça a relação de proximidade que a Farma Conde construiu com seus consumidores ao longo de mais de três décadas. A proposta é transformar o aniversário da rede em uma experiência de participação e premiação, valorizando quem acompanha o crescimento da empresa e faz parte de sua história.

Os sorteios serão realizados em cinco etapas, com dez ganhadores de R$ 1 mil em cada uma delas. As apurações estão programadas em datas especificas, conforme os resultados das extrações da Loteria Federal previstas nos regulamentos.

A campanha é válida para maiores de 18 anos, com CPF regular, e contempla exclusivamente os produtos participantes. Medicamentos não são elegíveis para a promoção e não entram no cálculo do valor mínimo para participação.

Todas as informações, a relação de produtos participantes, as regras da roleta premiada e os regulamentos completos estão disponíveis no site oficial:

https://ehoradeganhar.farmaconde.com.br/

Certificados de Autorização SPA/MF nº 04.053426/2026 e nº 05.053425/2026.