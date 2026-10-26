Pela primeira vez desde 2020, a bolsa de valores brasileira, acionou o mecanismo de "circuit breaker" logo no início do pregão, que começaria às 10h desta segunda-feira, 26. O circuit breaker é acionado quando o índice principal da bolsa, o Ibovespa, sofre quedas muito acentuadas.

A oscilação no mercado já era esperada como resposta à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorrida no domingo, 25. O mecanismo foi acionado após queda de 10% em relação ao fechamento anterior

Dólar

O dólar comercial disparou para R$ 5,60, na manhã desta segunda-feira, 26, após registrar alta de 12,2%.