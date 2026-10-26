26 de outubro de 2026
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ECONOMIA

Bolsa tem 'circuit breaker'; dólar dispara a R$ 5,60

da Redação Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
O dólar comercial disparou para R$ 5,60, na manhã desta segunda-feira, 26, após registrar alta de 12,2%
O dólar comercial disparou para R$ 5,60, na manhã desta segunda-feira, 26, após registrar alta de 12,2%

Pela primeira vez desde 2020, a bolsa de valores brasileira, acionou o mecanismo de "circuit breaker" logo no início do pregão, que começaria às 10h desta segunda-feira, 26. O circuit breaker é acionado quando o índice principal da bolsa, o Ibovespa, sofre quedas muito acentuadas.

A oscilação no mercado já era esperada como resposta à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorrida no domingo, 25. O mecanismo foi acionado após queda de 10% em relação ao fechamento anterior

Dólar

O dólar comercial disparou para R$ 5,60, na manhã desta segunda-feira, 26, após registrar alta de 12,2%.

Antes, logo na abertura do mercado a moeda subiu 8,62%, o que também causou a interrupção temporária da negociação por atingir o limite de oscilação previsto para o dólar.

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