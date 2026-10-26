O governo da Holanda apresentou ao Parlamento do país, nesta segunda-feira (26), a intenção de injetar US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões) no TFFF, o fundo de florestas lançado pelo Brasil no ano passado.

O desembolso ocorreria durante um período de dez anos e depende da viabilidade financeira do fundo, que precisa alcançar um suporte de US$ 10 bilhões até o fim deste ano para acontecer. O projeto, com o apoio holandês, chega agora a US$ 7,8 bilhões de caixa.

O anúncio oficial do investimento está programado para a COP31, que começa em Antália, na Turquia, em duas semanas.