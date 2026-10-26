O presidente Lula (PT) avançou sobre Flávio Bolsonaro (PL) em 96,7% dos municípios brasileiros no segundo turno em relação à primeira votação das eleições 2026, o que ajudou na virada histórica que garantiu sua reeleição.

No geral, Lula teve maioria de votos em 2.875 cidades do território nacional no segundo turno, contra 2.695 de Flávio. Em apenas um município houve empate: Marquinho (PR). O resultado representa virada de maioria para Lula em 211 cidades em relação ao primeiro turno. Apenas uma cidade registrou virada para Flávio: Uirapuru (GO).

Entre as viradas do petista estão duas capitais, o Rio de Janeiro, segundo maior colégio eleitoral do país, e Macapá. Outras 20 cidades têm mais de 100 mil habitantes -a maioria das viradas está no Sudeste (120 municípios) e no Sul (40).