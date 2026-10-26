O avanço de uma frente fria pela costa brasileira e a formação de um novo canal de umidade favorecem, nesta segunda-feira (26), o retorno das chuvas a áreas do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Um aviso amarelo de perigo potencial para tempestade vigora para uma área que se estende do oeste do Amazonas, passando por grande parte do Centro-Oeste do país, até o litoral entre o centro-sul baiano e o norte do Paraná.

Na Região Norte, chove com trovoadas no Acre, no norte de Rondônia, no Amazonas, em Roraima e no centro-sul do Pará e do Tocantins. A temperatura mínima, nas capitais, será de 21°C, em Rio Branco, e a máxima chega a 38°C, em Palmas.