O presidente reeleito, Lula (PT), deve conviver com uma base de governadores mais à direita. PL, o PP e o Republicanos, partidos alinhados ao bolsonarismo, vão governar 14 estados onde vivem 138 milhões de brasileiros, o equivalente a 64% da população do país. PP e Republicanos conquistaram novos governos estaduais neste domingo (25).

Com as vitórias no primeiro turno em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, e no segundo turno no Espírito Santo, o Republicanos será a legenda que mais vai governar brasileiros nos estados.

A partir de 2027, serão 75,7 milhões de brasileiros governados pelo partido que surgiu em 2005 como braço político da Igreja Universal do Reino de Deus e que, com o tempo, foi diversificando seus quadros.