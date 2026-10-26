Reeleito neste domingo, o presidente Lula (PT) deve reorganizar o primeiro escalão do governo para o seu quarto mandato com a permanência de alguns de seus ministros e o retorno de outros -alguns derrotados nas urnas nestas eleições-, segundo aliados do petista.

Apesar de o segundo turno ter sido focado na virada sobre Flávio Bolsonaro (PL), as conversas sobre os ministeriáveis de Lula 4 seguiram nos bastidores. Deputados federais, membros da executiva nacional e integrantes da campanha presidencial ouvidos pela Folha de S.Paulo indicaram oito nomes com maior probabilidade de assumir um ministério em 2027.

O vice-presidente reeleito Geraldo Alckmin (PSB) é uma das maiores apostas dos petistas para comandar uma das 38 pastas da Esplanada dos Ministérios.