O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 80, foi eleito neste domingo (25) com uma virada histórica sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para quem havia perdido no primeiro turno.

A virada de Lula ocorreu somente em Minas Gerais, mas o petista também conseguiu avançar nos estados em que Flávio venceu, com destaque para o Rio de Janeiro, e ampliar sua vantagem nos estados em que já havia vencido.

A diferença de votos no domingo foi de 4,4 milhões. O petista terminou o pleito com 51,79% dos votos válidos, ante 48,21% do filho de Jair Bolsonaro. Lula venceu em 13 estados e no exterior, enquanto Flávio venceu em 13 e no DF.