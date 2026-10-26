Quem é André Janones, deputado que criou o 'Exército do Lula'
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"Pessoal, urgente." É assim que o deputado federal André Janones (Rede-MG) começa alguns dos áudios que envia aos integrantes do "Exército do Lula", canal de WhatsApp criado para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.
Lula foi reeleito neste domingo (25), derrotando o senador Flávio Bolsonaro (PL) por uma diferença de cerca de 4,5 milhões de votos. Ele comemorou a vitória com aliados na capital paulista.
Durante o discurso da vitória na avenida Paulista, em São Paulo, Lula agradeceu a atuação do deputado e o chamou de general. O presidente também afirmou que a comunicação digital terá espaço importante em seu novo governo.
Nas últimas três semanas, o canal de Janones ganhou projeção entre os apoiadores do petista, especialmente após Lula ficar atrás de Flávio Bolsonaro no primeiro turno da eleição. A iniciativa se tornou uma das ferramentas de mobilização digital da campanha, com o objetivo de ampliar a circulação de conteúdos favoráveis ao presidente.
Janones envia mensagens e vídeos aos participantes, que são incentivados a compartilhar publicações e convidar novos integrantes. Durante a campanha do segundo turno, o canal ultrapassou a marca de dez milhões de seguidores. A iniciativa também foi alvo de questionamentos da campanha adversária na Justiça Eleitoral.
As buscas por "André Janones" cresceram 5.000% no último ano, segundo dados do Google Trends. Às 22h20, após Lula citar o deputado no discurso da vitória, o interesse pelo parlamentar atingiu o pico de buscas na plataforma.
Natural de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Janones ganhou projeção nacional em 2018, durante a greve dos caminhoneiros, quando publicou vídeos sobre a paralisação nas redes sociais. Naquele ano, foi eleito deputado federal por Minas Gerais pelo Avante, com 178.660 votos.
Antes de entrar na política, atuou como advogado e afirma ter prestado assistência jurídica gratuita a pessoas que buscavam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 2022, Janones lançou uma pré-candidatura à Presidência, mas desistiu da disputa para apoiar Lula ainda no primeiro turno e integrar a estratégia digital da campanha petista. Foi reeleito deputado federal naquele ano e novamente em 2026, com 78.780 votos em Minas Gerais.