"Pessoal, urgente." É assim que o deputado federal André Janones (Rede-MG) começa alguns dos áudios que envia aos integrantes do "Exército do Lula", canal de WhatsApp criado para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.

Lula foi reeleito neste domingo (25), derrotando o senador Flávio Bolsonaro (PL) por uma diferença de cerca de 4,5 milhões de votos. Ele comemorou a vitória com aliados na capital paulista.

Durante o discurso da vitória na avenida Paulista, em São Paulo, Lula agradeceu a atuação do deputado e o chamou de general. O presidente também afirmou que a comunicação digital terá espaço importante em seu novo governo.