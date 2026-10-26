O ministro Kassio Nunes Marques, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), deve manter a proclamação do resultado do segundo turno das eleições e descartar eventuais questionamentos. Logo após a confirmação da reeleição de Lula (PT), neste domingo (25), o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou não reconhecer a derrota.

A possibilidade de ações serem apresentadas tanto à corte eleitoral quanto ao STF (Supremo Tribunal Federal) já foi motivo de conversas entre os integrantes do TSE pouco após o pronunciamento feito por Kassio sobre o desfecho do pleito.

O ministro rejeitou dar vazão às queixas da chapa derrotada. Ele pretende, ainda, conversar com o presidente do STF, Edson Fachin, para alinhar uma abordagem adequada a ser dada às questões. Uma das possibilidades é o Supremo não deixar prosperar ações que questionem, sem fundamento, as eleições e deixar que o TSE mantenha a decisão proclamada na noite do domingo.