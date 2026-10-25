O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassou Flávio Bolsonaro neste domingo (25) e se reelegeu para o quarto mandato.

Às 21h08, quando 97% das urnas já tinham sido apuradas, Lula tinha 51,74% e Flávio tinha 48,26%, então teve sua vitória cravada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A eleição foi marcada pela polarização entre lulismo e bolsonarismo e por uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou por duas horas o horário de votação em todo o país. A medida ocorreu após reclamações sobre dificuldades no transporte público que poderiam prejudicar o deslocamento de eleitores.