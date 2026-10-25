O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassou Flávio Bolsonaro neste domingo (25) e se reelegeu para o quarto mandato.
Às 21h08, quando 97% das urnas já tinham sido apuradas, Lula tinha 51,74% e Flávio tinha 48,26%, então teve sua vitória cravada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
A eleição foi marcada pela polarização entre lulismo e bolsonarismo e por uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou por duas horas o horário de votação em todo o país. A medida ocorreu após reclamações sobre dificuldades no transporte público que poderiam prejudicar o deslocamento de eleitores.
No primeiro turno, Flávio terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%. A vitória projetada representa a primeira vez, desde a redemocratização, que um candidato que terminou a primeira etapa em segundo lugar vence a disputa presidencial no segundo turno.
Apesar da vitória nas urnas, Lula terá o desafio de governar com um Congresso Nacional marcado pela presença de parlamentares da oposição. A composição do Legislativo pode dificultar a aprovação de projetos prioritários do governo e exigir articulações políticas para formar maioria em votações importantes.
Com informações da Folha de S.Paulo.