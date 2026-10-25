O juiz Tiago Ducati Lino Machado, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, intimou a Prefeitura de São Paulo e a SPTrans a prestarem informações imediatas sobre denúncias de redução da frota de ônibus neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições presidenciais.

Segundo denúncia apresentada pelo PT, apenas 60% da frota determinada pela Justiça estava em operação na capital. A decisão judicial de sábado (24) havia determinado a circulação de 100% da frota regular de dias úteis, sob pena de multa pessoal de R$ 100 mil ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) e ao presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges.

Passageiros relataram longas esperas e dificuldades para utilizar o transporte em diferentes regiões da cidade, como Jaraguá, Vila Zilda, Avenida Ibirapuera e Estrada do M’Boi Mirim. Os relatos, porém, não permitem determinar quantos ônibus estavam efetivamente em circulação nem se os problemas foram generalizados.