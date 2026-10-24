24 de outubro de 2026
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RETA FINAL

Lula e Flávio têm embate sobre programas contra o endividamento

Por Felipe Machado Maia | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV GLOBO
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Globo nessa sexta (23).
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Globo nessa sexta (23).

Flávio Bolsonaro repetiu neste debate a promessa, feita na Band, de comprar e renegociar as dívidas da população, com congelamento de seis meses para pessoas físicas e de um ano para pessoas jurídicas.

Lula respondeu que o rival estava copiando as propostas do governo. Nesta semana, o governo abriu uma convocação para instituições financeiras interessadas em participar do Desenrola 3.0, programa que também prevê a compra de débitos. A aquisição será feita pela Caixa, com desconto mínimo legal de 90%. Entenda aqui como vai funcionar o programa.

Para especialistas, nenhuma das duas propostas ataca a raiz do problema do endividamento, que envolve educação financeira e juros altos.

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