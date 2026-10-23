Às vésperas do segundo turno das eleições de 2026, 49% se dizem confiantes e 48%, com medo do futuro do Brasil, segundo pesquisa Datafolha. Já 2% declararam não saber.

Os dados são de levantamento divulgado nesta sexta-feira (23), feito entre esta terça-feira (20) e quinta-feira (22) com 2.520 entrevistas distribuídas em 154 municípios com eleitores de 16 anos ou mais.

A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-09709/2026.