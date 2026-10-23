49% se dizem confiantes e 48% têm medo do futuro do Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Às vésperas do segundo turno das eleições de 2026, 49% se dizem confiantes e 48%, com medo do futuro do Brasil, segundo pesquisa Datafolha. Já 2% declararam não saber.
Os dados são de levantamento divulgado nesta sexta-feira (23), feito entre esta terça-feira (20) e quinta-feira (22) com 2.520 entrevistas distribuídas em 154 municípios com eleitores de 16 anos ou mais.
A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-09709/2026.
O levantamento também mostra que 62% dos brasileiros afirmam se sentir inseguros quando pensam no Brasil de hoje. Na outra ponta, 36% declaram se sentir seguros. Já 2% não souberam responder.
Os inseguros compõem o maior índice entre aqueles questionados a partir de uma lista de emoções dicotômicas sobre a situação atual do país.
O instituto questionou o que o entrevistado sente "quando pensa no Brasil de hoje em dia" e apresentou uma lista com emoções. Além das duplas seguro/inseguro e medo/confiança no futuro, constaram raiva/tranquilidade, animado/desanimado, triste/feliz e com mais medo do que esperança/ mais esperança do que medo.
Afirmaram se sentirem tranquilos 53%, frente a 42% que se disseram com raiva e 5% que não souberam. A maior parte dos respondentes se declarou mais desanimado (54%) do que animado (44%). Não souberam 2%.
Já 54% se disseram tristes, ante a 43% felizes. Para essa dupla, 4% não souberam responder. Por fim, 43% se disseram com mais medo do que esperança. No sentido inverso, 56% se disseram com mais esperança do que medo. Não soube responder 1%.
Foi a partir das respostas dos seis itens pesquisados que o Datafolha segmentou os brasileiros nos grupos de pessimistas, hesitantes e otimistas.
Os pessimistas são os entrevistados que responderam sentimentos negativos em cinco a seis itens, os hesitantes são os que responderam sentimentos negativos em três a quatro itens, e os otimistas, os que responderam sentimentos negativos em zero, um ou dois itens.
Às vésperas do segundo turno das eleições de 2026, 43% dos brasileiros foram classificados pelo Datafolha como otimistas, 36% como pessimistas e 22% como hesitantes.
O resultado é diferente daquele medido no levantamento feito dos dias 29 de setembro a 1º de outubro, quando a maior porcentagem de brasileiros foi classificada como pessimista (43%), frente a 35% de otimistas e 22% de hesitantes.
A mensuração acontece na etapa final rumo ao segundo turno das eleições de 2026, no qual brasileiros vão escolher, para a Presidência da República, entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).