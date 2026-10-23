O senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23), ao afirmar que o governo concede benefícios aos brasileiros, mas retira recursos por meio de impostos.
“Não adianta nada o salário mínimo de R$ 1,6 mil se você dá com uma mão e tira com os nove dedos”, disse o candidato.
Flávio também criticou o custo de vida e afirmou que os brasileiros perderam poder de compra. Segundo ele, os R$ 600 do Bolsa Família permitiam comprar mais alimentos durante o governo de Jair Bolsonaro.
Questionado por Lula sobre a proposta de tarifa zero no transporte público aos fins de semana, Flávio afirmou ser favorável à medida.
O senador também citou a redução da quantidade de produtos em embalagens e atribuiu o fenômeno à inflação e aos impostos. Apesar das críticas ao salário mínimo, Flávio prometeu manter reajustes acima da inflação.