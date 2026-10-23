O senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23), ao afirmar que o governo concede benefícios aos brasileiros, mas retira recursos por meio de impostos.

“Não adianta nada o salário mínimo de R$ 1,6 mil se você dá com uma mão e tira com os nove dedos”, disse o candidato.

Flávio também criticou o custo de vida e afirmou que os brasileiros perderam poder de compra. Segundo ele, os R$ 600 do Bolsa Família permitiam comprar mais alimentos durante o governo de Jair Bolsonaro.