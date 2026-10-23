O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou Flávio Bolsonaro (PL) de ter pressionado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para impor tarifas ao Brasil. Ele fez a declaração durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23).

Lula afirmou que não se intimidou com as tarifas americanas e disse que o governo buscou novos destinos para as exportações brasileiras. Segundo ele, foram abertos 700 novos mercados para produtos nacionais.

A declaração foi feita após Flávio questionar a relação do governo com o agronegócio. Lula contestou a afirmação e disse que os investimentos no setor durante sua gestão superaram os realizados no governo de Jair Bolsonaro.