23 de outubro de 2026
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DEBATE

Lula acusa Flávio de ficar 'lambendo' Trump para tarifar Brasil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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TV Globo
Lula fez a declaração durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23).
Lula fez a declaração durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou Flávio Bolsonaro (PL) de ter pressionado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para impor tarifas ao Brasil. Ele fez a declaração durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (23).

Lula afirmou que não se intimidou com as tarifas americanas e disse que o governo buscou novos destinos para as exportações brasileiras. Segundo ele, foram abertos 700 novos mercados para produtos nacionais.

A declaração foi feita após Flávio questionar a relação do governo com o agronegócio. Lula contestou a afirmação e disse que os investimentos no setor durante sua gestão superaram os realizados no governo de Jair Bolsonaro.

O presidente também destacou recursos para a agricultura familiar, incentivos à compra de máquinas agrícolas e o aumento das exportações brasileiras.

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