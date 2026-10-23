O ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), atendeu nesta sexta-feira (23) ao pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e barrou uma eventual suspensão do canal "Exército do Lula", no WhatsApp.

Mais cedo, a campanha de Lula havia entrado com um pedido ao TSE para tentar impedir uma nova suspensão do canal, pois havia a discussão, nos bastidores, de que o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, voltasse a derrubar o grupo.

Aliados de Floriano entendem agora que Kassio não poderia rever essa decisão, mesmo que seja relator de outro processo sobre o canal. Integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro, no entanto, ainda veem espaço para que o presidente do TSE derrube o grupo, caso queira.