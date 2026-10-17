O corpo de um homem de 22 anos foi encontrado com sinais de violência na noite de quinta-feira (22), no Jardim do Lago, na zona oeste de São Paulo. O caso é o 17º registro de cadáver encontrado na capital e na Grande São Paulo desde 10 de setembro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo estava amarrado e enrolado em saco plástico preto. O caso foi registrado como homicídio e o DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) requisitou perícia.

A ocorrência é investigada separadamente de outros casos registrados na região. A diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, afirmou que não há serial killer agindo em São Paulo. Segundo ela, as 13 ocorrências sob responsabilidade do departamento têm motivações diferentes, embora as equipes busquem possíveis convergências.