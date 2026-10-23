Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) participam nesta sexta-feira (23) do último debate presidencial promovido pela TV Globo antes do segundo turno das Eleições 2026. O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli.
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O debate começa às 21h20, após o Jornal Nacional, e terá transmissão simultânea pela TV Globo, GloboNews e g1.
As campanhas dos dois candidatos ajustaram as estratégias após o debate da Band, realizado no último domingo (18), com foco nos eleitores indecisos.
Flávio recebe orientação para reduzir confrontos
A campanha de Flávio Bolsonaro orientou o candidato a reduzir os confrontos diretos com Lula e ampliar a apresentação de propostas. A estratégia busca uma postura "menos Marçal".
O influenciador Pablo Marçal, que preparou Flávio para o debate da Band, foi retirado da preparação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o marqueteiro Duda Lima passaram a acompanhar o treinamento.
A orientação também é evitar atitudes que possam ser interpretadas como desrespeitosas em relação à idade de Lula e explicar melhor a viabilidade e o financiamento das propostas.
Lula é orientado a evitar provocações
A campanha de Lula orientou o presidente a evitar reações às provocações de Flávio, reduzir improvisos e administrar melhor o tempo das respostas.
A equipe também trabalha para equilibrar as críticas ao adversário com a apresentação de propostas. Lula deve explorar episódios do passado e fatos recentes envolvendo Flávio, incluindo sua relação com o advogado Willer Tomaz.
Outra orientação é permanecer mais próximo do púlpito. No debate da Band, Lula se dirigiu em alguns momentos à câmera errada e saiu da área central do palco.
Com informações do g1.