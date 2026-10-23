O debate começa às 21h20, após o Jornal Nacional, e terá transmissão simultânea pela TV Globo, GloboNews e g1.

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) participam nesta sexta-feira (23) do último debate presidencial promovido pela TV Globo antes do segundo turno das Eleições 2026. O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli.

As campanhas dos dois candidatos ajustaram as estratégias após o debate da Band, realizado no último domingo (18), com foco nos eleitores indecisos.

Flávio recebe orientação para reduzir confrontos

A campanha de Flávio Bolsonaro orientou o candidato a reduzir os confrontos diretos com Lula e ampliar a apresentação de propostas. A estratégia busca uma postura "menos Marçal".

O influenciador Pablo Marçal, que preparou Flávio para o debate da Band, foi retirado da preparação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o marqueteiro Duda Lima passaram a acompanhar o treinamento.