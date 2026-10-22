22 de outubro de 2026
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TRANSPARÊNCIA

Após jogo de empurra, Flávio e Lula chegam a acordo sobre sigilos

Por Caio Spechoto e Mariana Brasil | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Renato Pizzutto/Band
Lula desafiou Flávio a abrir seus sigilos no domingo (18), durante o debate da Band
Lula desafiou Flávio a abrir seus sigilos no domingo (18), durante o debate da Band

Os candidatos à Presidência da República Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) assinaram nesta quinta-feira (22) um acordo pela quebra mútua de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. O acerto também envolve parentes de ambos os candidatos.

Lula desafiou Flávio a abrir seus sigilos no domingo (18), durante o debate da Band. O candidato bolsonarista não aceitou a princípio. Depois, colocou condições para aceitar o acordo. A campanha petista vinha pressionando o adversário publicamente para que houvesse um aceite.

O acordo foi assinado na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e prevê a disponibilização pública das informações até o fim desta quinta-feira. Flávio foi representado na assinatura por sua equipe jurídica.

"O presidente Lula assinou, e o do candidato Flávio Bolsonaro foi assinado por procuração por sua advogada. O do presidente Lula foi assinado por ele próprio porque ele sempre defendeu a transparência de seus dados", disse o presidente do PT, Edinho Silva.

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