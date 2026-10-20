20 de outubro de 2026
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LOTERIA

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões

da Agência Brasil
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Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do Concurso 3.072, que foram sorteadas nesta terça-feira (20).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio.

  • Os números sorteados são: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40
  • 140 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.295,72 cada;
  • 9.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 954,26 cada.

Apostas

O próximo concurso acontece na quinta-feira (22). 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Mega Semana

Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.

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