A Justiça da Bahia condenou Sérgio Ferreira de Jesus a 23 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato da ialorixá e líder quilombola Bernadete Pacífico, conhecida como Mãe Bernadete, morta a tiros na cidade de Simões Filho (BA) em agosto de 2023.

A sessão do Tribunal do Júri foi realizada nesta quarta-feira (21), em Salvador, e presidida pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos. O conselho de sentença acolheu a tese do Ministério Público da Bahia e reconheceu que houve homicídio qualificado. Cabe recurso da decisão.

A reportagem entrou em contato nesta quinta-feira (22) com o advogado Demilson Lima, responsável pela defesa do réu, mas ele não atendeu às ligações.