O deputado federal André Janones (Rede), que comanda uma forte reação digital a favor da reeleição do presidente Lula (PT), e apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do petista no segundo turno, ameaçam nas redes sociais soltar "bombas" que prejudicarão os candidatos no debate que deve ocorrer na Globo nesta sexta-feira (23).

Janones, organizador do canal do Whatsapp "Exército do Lula", que conta com mais de 8 milhões de seguidores, afirmou no X nesta quinta (22) que "alguém desmaiará amanhã no debate quando vir quem estará na plateia".

"Detalhe: vocês não terão que acreditar em mim, nem na pessoa nem em ninguém, pois vocês irão VER!!", escreveu.