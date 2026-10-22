O jornal O Estado de S. Paulo afirmou ter ingressado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com uma ação para impedir que a Meta exclua ou bloqueie conteúdos jornalísticos publicados pelo veículo no Facebook e no Instagram.

Segundo o jornal, ao menos 31 postagens sobre as eleições foram retiradas do Instagram entre as 72 horas anteriores à votação do primeiro turno e as 24 horas seguintes. A lista inclui conteúdos sobre pesquisas de intenção de voto e deputados eleitos.

O jornal afirma que a Meta atribuiu as remoções ao uso indevido de inteligência artificial. Na ação, O Estado de S. Paulo contesta a justificativa e sustenta que as postagens não eram propaganda eleitoral, não haviam sido impulsionadas e não utilizavam voz, imagem ou manifestação sintética de candidatos ou outras pessoas públicas.