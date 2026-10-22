Segurança, economia, saúde: conheça propostas de Flávio e de Lula
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A eleição presidencial de 2026 será definida entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o presidente Lula (PT), que tenta um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.
Os dois especificaram propostas em diferentes temas nos planos de governo. Eles divergem em temas como economia, segurança pública, energia e saúde. Em cada um dos assuntos, há eixos de atuação delimitados pelos candidatos e levantados pela reportagem.
Uma série de desafios aguarda o próximo presidente da República. Há problemas históricos que afetam a população brasileira, misturados com novos obstáculos e questões pontuais.
Veja as propostas de Flávio Bolsonaro e de Lula, por tema:
Economia
Ajuste fiscal e contas públicas
- Lula (PT)- Manter o arcabouço fiscal atual para conter o crescimento das despesas, reduzir a taxa de juros e manter a inflação controlada sem prejuízo de políticas públicas sociais Retomar crescimento econômico e controlar aumento do gasto primário para promover controle fiscal Discutir o sistema de emendas parlamentares, em que deputados e senadores enviam dinheiro para projetos voltados às suas bases eleitorais, classificadas pelo documento de "grave distorção na elaboração e gestão do orçamento federal"
- Flávio Bolsonaro (PL)- Reformular regras fiscais para estabilizar e reduzir a dívida pública e controlar a taxa de juros e a inflação Limitar crédito subsidiado com recursos do Tesouro e controlar gastos discricionários dos três Poderes Sob a bandeira do "tesouraço", cortar ao menos dez ministérios, reduzir cargos comissionados e despesas administrativas e combater penduricalhos e supersalários
Investimento e financiamento
- Lula (PT) - Investir em infraestrutura, indústria e crédito para que o Estado induza o aumento da produtividade, torne a produção nacional mais competititiva e promova crescimento sustentável da economia e aprimore serviços para a população Lançar mais uma edição do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para atrair e manter investimentos públicos e privados em infraestrutura logística e continuar obras públicas e concessões
- Flávio Bolsonaro (PL) - Retomar o Programa Nacional de Desestatização Financiar infraestrutura com recursos da iniciativa privada por meio de PPPs (parcerias público-privadas) e concessões O investimento público direto se concentrará em setores como a segurança pública (com a meta de dobrar os investimentos federais na área), infraestrutura de prevenção a eventos climáticos, além das compras públicas para induzir inovação tecnológica
Reforma tributária e endividamento
- Lula (PT) - Regulamentar a reforma tributária do consumo para tornar os produtos da cesta básica isentos de impostos e aplicar imposto seletivo para desestimular produtos nocivos à saúde Aprimorar regras de oferta e responsabilidade na concessão de crédito para acompanhar o endividamento das famílias e das empresas
- Flávio Bolsonaro (PL) - Revisar a reforma tributária do consumo aprovada pelo governo Lula e reduzir o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) para ajustar o que o documento classifica de "distorções" Criação do programa "Ganha-Ganha", no qual o pagamento de contas em dia e a conclusão de cursos geram pontuação positiva para acesso a juros menores e cashback
Educação
Alfabetização
- Lula (PT) - Alfabetizar 80% das crianças na idade certa
- Flávio Bolsonaro (PL) - Alfabetizar priorizando o método fônico e pagar alunos de bom desempenho para dar reforço a colegas
Orçamento
- Lula (PT) - Expandir creches e pré-escolas com recursos do Novo PAC
- Flávio Bolsonaro (PL) - Gerir escolas por desempenho e condicionar o orçamento a metas de aprendizagem
Formato do ensino e das escolas
- Lula (PT) - Financiar a educação em tempo integral com Fundeb e Novo PAC
- Flávio Bolsonaro (PL) - Educar para conhecimento sem doutrinação, respeitar papel das famílias e expandir escolas cívico-militares
Políticas para a formação estudantil
- Lula (PT) - Implementar o Novo Ensino Médio com reequilíbrio da formação geral básica e fortalecer o programa Pé-de-Meia
- Flávio Bolsonaro (PL) - Conceder voucher para rede privada em locais com falta de vagas públicas, ampliar escolas em tempo integral, dar aula nas férias e criar política para alunos com altas habilidades
Oferta de educação técnica e profissionalização
- Lula (PT) - Expandir o ensino técnico com 111 novos institutos federais e criar cursinho preparatório
- Flávio Bolsonaro (PL) - Ampliar a educação técnica com o setor produtivo
Ensino superior
- Lula (PT) - Manter o piso nacional do magistério, criar o Pé-de-Meia Licenciatura e o programa Bolsa Mais Professores
- Flávio Bolsonaro (PL) - Migrar a governança do ensino superior para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
Financiamento do ensino e inclusão
- Lula (PT) - Implementar políticas de equidade, educação escolar quilombola, letramento digital e programas MEC Livros e MEC Idiomas
- Flávio Bolsonaro (PL) - Reformular o Fies para cobrar parcelas de formados que tenham emprego e renda
Energia
Uso de energia limpa
- Lula (PT) - Ampliar o uso de energia renovável e biocombustíveis, desenvolver hidrogênio de baixa emissão e substituir progressivamente os combustíveis fósseis
- Flávio Bolsonaro (PL) - Investimento em energia solar, eólica, biocombustíveis e hidrogênio verde, relacionando a disponibilidade de energia limpa à atração de indústrias e novos investimentos
Combustíveis e fontes fósseis
- Lula (PT) - Ampliação da exploração de óleo e gás em terra e no mar e a revitalização de campos maduros, com exigências socioambientais maiores
- Flávio Bolsonaro (PL) - Aproveitar mais as reservas brasileiras de petróleo e ampliar a produção e permitir a exploração de gás não convencional por fraturamento hidráulico
Empresas e expansão do setor
- Lula (PT) - Petrobras é apontada como instrumento para estimular refino, petroquímica, gás, fertilizantes e indústria naval, além de investir em atividades de baixo carbono
- Flávio Bolsonaro (PL) - Associa a expansão do setor energético a investimento privado, segurança jurídica e previsibilidade regulatória
Capacidade de refino e produção
- Lula (PT) - Ampliar capacidade de refino e logística e fortalecer a cadeia nacional de petróleo e gás, reduzindo a dependência externa de derivados
- Flávio Bolsonaro (PL) - Investimentos para modernizar refinarias e aumentar a capacidade de escoamento e transporte do gás natural, buscando ampliar sua oferta
Energia renovável e investimento
- Lula (PT) - Renováveis, biocombustíveis e outras tecnologias de baixo carbono são tratadas não apenas como questão ambiental, mas como cadeias nas quais o Brasil pode produzir tecnologia, industrializar e atrair investimentos
- Flávio Bolsonaro (PL) - Energia renovável tem conexão com atração de atividades como implantação de data centers, exploração de minerais críticos e industrialização
Judiciário
Reforma do Judiciário
- Lula (PT) - Defende reforma para aumentar eficiência, ética e transparência; programa cita morosidade e excesso de recursos
- Flávio Bolsonaro (PL) - Propõe restringir e reformular competências do STF e dos órgãos do sistema de Justiça
STF
- Lula (PT) - Defende discutir mandatos para integrantes das cortes superiores
- Flávio Bolsonaro (PL) - Fim das competências criminais originárias, revisão das regras de ADPFs, ADIs e ADCs e limitação de decisões monocráticas
Quarentena
- Lula (PT) - Propõe quarentenas mais rígidas para reforçar regras éticas, sem detalhar prazo
- Flávio Bolsonaro (PL) - Quarentena de um ano para ministros do governo antes de indicação ao STF
Responsabilização e ética
- Lula (PT) - Aumento de penas para corrupção, peculato e tráfico de influência cometidos por magistrados e criação de códigos de ética
- Flávio Bolsonaro (PL) - Restringe atuação de parentes de magistrados e seus escritórios nos respectivos tribunais
CNJ e CNMP
- Lula (PT) - Mais representantes da sociedade civil para ampliar o controle social
- Flávio Bolsonaro (PL) - Mais participação da sociedade civil e revisão das competências dos conselhos
Supersalários
- Lula (PT) - Fim dos supersalários no Judiciário
- Flávio Bolsonaro (PL) - Promete combater supersalários e penduricalhos em todo o serviço público
Política externa
Brics e China
- Lula (PT) - O programa petista propõe aprofundar "aproximação geopolítica com o Brics e com o Sul Global". Defende a desdolarização por meio de aumento de transações em moedas locais entre os países do bloco. País entrou na Waico, aliança em IA liderada pela China, rival da Pax Silica americana
- Flávio Bolsonaro (PL) - Não menciona o Brics nenhuma vez em seu programa, mas em entrevista ao podcast da Prager University, em 3 de junho, disse que vai avaliar a permanência do país no bloco. Também prometeu aos Estados Unidos que o Pix não será conectado a mecanismos internacionais
Mercosul
- Lula (PT) - Defende usar o Mercosul como principal instrumento de integração econômica, com acordos como o fechado com a União Europeia. Rechaça a proposta de transformar o tratado em área de livre comércio para permitir acordos bilaterais. Propõe um mercado comum sul-americano de energia e impulso para a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)
- Flávio Bolsonaro (PL) - O candidato não menciona Mercosul em seu programa. Mas, em manifestação ao USTR, falou na necessidade de flexibilizar o tratado para que o Brasil possa buscar um acordo bilateral com os EUA. "O Brasil busca maneiras de se libertar das amarras do Mercosul que impediram administrações passadas de realizar tais negociações com os Estados Unidos"
Operações dos EUA de combate ao narcoterrorismo
- Lula (PT) - Propõe aos EUA aprofundar cooperação em segurança, com compartilhamento de inteligência e informações; cooperação entre PF, Receita Federal e autoridades americanas; rastreamento de lavagem de dinheiro e combate ao tráfico de armas e drogas. Não aderiu ao "Escudo das Américas"
- Flávio Bolsonaro (PL) - Pediu pessoalmente para o governo dos EUA designar PCC e CV organizações narcoterroristas, defende acordos bilaterais para combater as facções e promete incorporar o Brasil ao "Escudo das Américas", iniciativa regional de segurança liderada por Washington que inclui países que aceitam operações militares americanas
OCDE
- Lula (PT) - Processo de acessão à OCDE, iniciado em 2022 durante o governo Bolsonaro, foi paralisado por Lula. O governo argumenta que algumas cláusulas sobre investimento estrangeiro são prejudiciais a países em desenvolvimento
- Flávio Bolsonaro (PL) - Em seu programa, diz que é "urgente" retomar o cronograma interrompido de adesão à OCDE
Minerais críticos
- Lula (PT) - O governo Lula foi grande defensor da lei de minerais críticos aprovada pelo Senado, que cria incentivos ao processamento no Brasil e um conselho do governo para regular o setor com poder de veto a parcerias internacionais
- Flávio Bolsonaro (PL) - Defende parceria estratégica com os EUA para que os americanos invistam em minerais críticos no Brasil e reduzam a dependência da China
Israel e Gaza
- Lula (PT) - Lula classifica as ações de Israel em Gaza como genocídio e defende a criação de um Estado Palestino. Hoje, os dois países têm relações diplomáticas rebaixadas, apenas no nível de encarregado de negócios
- Flávio Bolsonaro (PL) - Promete transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, adesão a Acordos de Isaac —uma iniciativa de aproximação Israel-América Latina— e restabelecimento das relações diplomáticas em nível de embaixadores
Estados Unidos
- Lula (PT) - Estreitar os laços diplomáticos entre os dois países e negociar as tarifas impostas aos produtos do país, aprofundando acordos econômicos e de segurança, mas de olho nos interesses brasileiros
- Flávio Bolsonaro (PL) - Propõe a criação de uma zona de livre comércio nas Américas, a Afta (Americas Free Trade Agreement). Seu irmão Eduardo Bolsonaro comemorou a imposição de tarifas de Trump sobre o Brasil em julho de 2025
Saúde
Tabela SUS e financiamento de prestadores
- Lula (PT) - Não há promessa explícita de reajuste da tabela SUS; foco é ampliar investimento via Novo PAC (hospitais, policlínicas, equipamentos)
- Flávio Bolsonaro (PL) - Promete "correção efetiva" da tabela SUS, dizendo que a lei de reajuste existe mas está travada pelo Orçamento
Atenção primária e Saúde da Família
- Lula (PT) - Amplia equipes multiprofissionais e Mais Médicos; investe em teleconsulta e triagem por IA na UBS
- Flávio Bolsonaro (PL) - Amplia a Estratégia Saúde da Família e cria Programa de Atendimento aos Idosos
Filas e atenção especializada
- Lula (PT) - Continuidade do "Agora Tem Especialistas": 15 milhões de cirurgias em 2025, parcerias com hospitais privados por créditos/dívidas, fila única digital por risco clínico
- Flávio Bolsonaro (PL) - "Brasil sem Fila": contratação de exames em horários ociosos da rede privada
Digitalização e prontuário
- Lula (PT) - Consolidação do prontuário único via Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), IA para triagem e regulação
- Flávio Bolsonaro (PL) - Prontuário eletrônico único vinculado ao CPF e ao Gov.br, interoperável entre rede pública e privada, conclusão do Conecte SUS
Saúde da mulher
- Lula (PT) - Farmácia Popular distribuindo absorventes e anticoncepcionais (Implanon); foco em mortalidade materna e mulheres negras
- Flávio Bolsonaro (PL) - "Saúde para Elas": Unidades Móveis de Saúde da Mulher, exames preventivos, atendimento por telemedicina
Saúde mental
- Lula (PT) - Amplia CAPS e Rede de Atenção Psicossocial, incluindo TEA e apostas
- Flávio Bolsonaro (PL) - Amplia atenção a TDAH, depressão, ansiedade e pessoas com Alzheimer e seus cuidadores
Idosos
- Lula (PT) - Programas de teleatendimento e cuidado geriátrico dentro do SUS
- Flávio Bolsonaro (PL) - Programa Casa Segura para Envelhecer (subsídio à acessibilidade domiciliar) e app de companhia com alertas
Vacinação
- Lula (PT) - Recuperação da cobertura vacinal, novas vacinas no calendário do SUS (dengue, VSR, Pneumo 20)
- Flávio Bolsonaro (PL) - Menção geral a manter imunização e produção nacional de vacinas
Indústria e soberania sanitária
- Lula (PT) - Complexo Econômico-Industrial da Saúde: fábrica de Hemobrás, parcerias para produção nacional de insulina
- Flávio Bolsonaro (PL) - Não aparece como eixo específico no programa
Setor privado
- Lula (PT) - Parcerias pontuais (créditos/dívidas em troca de exames/cirurgias) dentro do Agora Tem Especialistas
- Flávio Bolsonaro (PL) - Contratação de capacidade ociosa da rede privada como estratégia central do Brasil sem Fila
Segurança pública
Combate ao crime organizado
- Lula (PT) - Executar o Programa Brasil Contra o Crime Organizado e ampliar as Ficcos (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado)
- Flávio Bolsonaro (PL) - Classificar PCC, Comando Vermelho e milícias como organizações narcoterroristas e adotar medidas mais duras de repressão
Estratégia de atuação policial e territorial
- Lula (PT) - Reforçar a vigilância das fronteiras, com cooperação de países vizinhos, e integrar forças de segurança por meio do Susp e das Ficcos
- Flávio Bolsonaro (PL) - Autorizar o abate de criminosos portando fuzil e ampliar o uso de reconhecimento facial por meio da Muralha Brasileira
Armas e controle da violência
- Lula (PT) - Aprimorar o controle e a rastreabilidade de armas de fogo e munições
- Flávio Bolsonaro (PL) - Adotar política de confronto mais duro contra criminosos armados e reduzir a maioridade penal para 16 anos
Sistema penal e prisional
- Lula (PT) - Fortalecer a coordenação federal da segurança pública por meio de um Ministério da Segurança Pública e do Susp (Sistema Único de Segurança Pública)
- Flávio Bolsonaro (PL) - Acabar com a progressão de regime para condenados por crimes hediondos e criar o Complexo Treva, com cinco presídios de segurança máxima
Prevenção, punição e tecnologia
Lula (PT) - Apostar em maior coordenação institucional, controle de armas e vigilância territorial para prevenção e repressão ao crime
Flávio Bolsonaro (PL) - Combinar endurecimento penal, castração química para estupradores e expansão de tecnologias de vigilância e reconhecimento facial