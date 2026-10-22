A eleição presidencial de 2026 será definida entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o presidente Lula (PT), que tenta um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

Os dois especificaram propostas em diferentes temas nos planos de governo. Eles divergem em temas como economia, segurança pública, energia e saúde. Em cada um dos assuntos, há eixos de atuação delimitados pelos candidatos e levantados pela reportagem.

Uma série de desafios aguarda o próximo presidente da República. Há problemas históricos que afetam a população brasileira, misturados com novos obstáculos e questões pontuais.