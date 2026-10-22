Após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) impor regras que restringem a recomendação de perfis de políticos durante as eleições, a expectativa era que posts de candidatos nas redes sociais tivessem queda na visualização.

Pois no Instagram esses perfis tiveram aumento de visualizações em posts políticos ao longo da campanha eleitoral de 2026. Enquanto isso, Facebook, TikTok, X (ex-Twitter) e YouTube observaram queda nas visualizações destes perfis.

Procurada pela reportagem, a Meta, dona da rede social, não se posicionou até a publicação desta reportagem.