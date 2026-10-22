Tarcísio treinará Flávio Bolsonaro para debate na Globo
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai participar do treinamento do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) para o debate contra Lula (PT) realizado pela TV Globo na sexta-feira (23), a dois dias da votação do segundo turno, no domingo (25).
Tarcísio embarca para Brasília nesta quinta-feira (22), onde Flávio vai passar o dia dedicado à preparação para o debate, além de realizar a live semanal. O treinamento será conduzido por Duda Lima, marqueteiro da campanha, que fez o convite ao governador para que colaborasse.
Com a atuação de Tarcísio nos bastidores, a intenção da campanha é diminuir a influência de Pablo Marçal sobre Flávio e buscar um debate mais propositivo e menos combativo, como foi o da Band no último domingo (18).
Na sexta-feira, Tarcísio também deve acompanhar Flávio na viagem de Brasília ao Rio de Janeiro, onde vai assistir ao debate nos estúdios da TV Globo.
O candidato do PL não deve ter compromissos públicos nesta quinta -além da atenção ao debate, é o dia do aniversário da mulher de Flávio, Fernanda Bolsonaro, o que fez o senador fechar a agenda e permanecer em Brasília. Pela manhã, o presidenciável deve visitar o pai, Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.
O governador de São Paulo já alertou Flávio pessoalmente a respeito da participação de Marçal na campanha, que vê como negativa. No dia seguinte ao primeiro turno, quando jantaram em Brasília, Tarcísio afirmou ao presidenciável que o influenciador era uma pessoa rejeitada pelo eleitor paulista depois da série de escândalos na eleição de 2024 --de provocações em debates à cadeirada.
O governador de São Paulo, reeleito em primeiro turno, é tido por aliados de Flávio como um político mais sereno e técnico, que deve aconselhar o senador a dominar e memorizar melhor números e propostas. A ideia é trazer mais conteúdo para as interações do presidenciável no debate.
Como mostrou a Folha, apesar de ter avaliado que Flávio superou Lula no debate da Band, a campanha do senador admitiu que é preciso melhorar a preparação do candidato, com mais ensaios. Antes do programa no domingo, o presidenciável teve um ato de rua na avenida Paulista, o que deixou uma janela de poucas horas para a preparação.
Para o último debate, a ideia é ter dois dias de treinamentos, na quinta e na sexta.
Aliados de Flávio afirmam que, na Band, ele não aproveitou bem as oportunidades contra o petista e soou repetitivo por não dominar o próprio repertório. Além disso, o debate não foi propositivo e não converteu votos de indecisos, o que eles atribuem ao formato de enfrentamento direto.
Com receio de que o estilo belicoso de Marçal amplie a rejeição de Flávio, a campanha pretende estimular o candidato do PL a baixar o tom no próximo debate, sem deixar de encurralar Lula.
A participação do influenciador gera uma série de rusgas na campanha do congressista, algo que é fruto da campanha municipal de 2024, quando Tarcísio apoiou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) contra Marçal. Duda Lima era o marqueteiro do emedebista naquela disputa e chegou a ser agredido em um debate por um integrante da equipe de Marçal.
No domingo, antes do debate da Band, Duda Lima conduziu o treinamento com Flávio, mas quando o marqueteiro se ausentou, o candidato do PL recebeu Marçal por cerca de meia hora. Integrantes da equipe do senador atribuíram sua atuação no primeiro bloco, mais combativa que o esperado, a conselhos recebidos de Marçal. O influenciador passou o debate fazendo gestos e orientando o candidato da plateia.
Nunes, um dos principais cabos eleitorais de Flávio, deixou de ir ao debate da Band já que Marçal estaria presente como convidado de Flávio. Horas antes, no ato na avenida Paulista, o prefeito desceu do carro de som quando o influenciador subiu.
A ala de apoiadores de Flávio ligada a Tarcísio e Nunes, que promove os eventos de campanha do presidenciável em São Paulo, considera prejudicial que o empresário seja visto como possível ministro e até fale no lugar do próprio candidato. Eles admitem, porém, que o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo tem um papel relevante de mobilização nas redes.
Integrantes da cúpula do centrão afirmam que também identificaram nos eleitores uma resistência maior a Flávio pelo protagonismo de Marçal na reta final da campanha. O tom mais agressivo ajudaria a afastar o eleitor mais moderado, que já põe em dúvida a candidatura após ataques de Lula.
Na visão desses políticos, a indicação de que o influenciador será ministro pode servir para engajá-lo mais na campanha e mobilizar suas redes, mas também é um risco porque Flávio, se eleito, terá alguém disputando com ele os holofotes no governo o tempo todo, e que não esconde ambições eleitorais que conflitam com outros políticos do grupo do senador, como Nunes e Tarcísio.
Em meio ao conflito interno na campanha, Tarcísio planeja estar presente nos eventos de Flávio até o domingo, quando o governador deve viajar a Brasília para acompanhar a apuração ao lado do senador.
Neste segundo turno, Tarcísio já viajou com Flávio para atos de campanha em Porto Alegre, Vitória e Salvador, e deve acompanhá-lo nas agendas que encerram a corrida, em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, no sábado (24).