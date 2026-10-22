O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai participar do treinamento do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) para o debate contra Lula (PT) realizado pela TV Globo na sexta-feira (23), a dois dias da votação do segundo turno, no domingo (25).

Tarcísio embarca para Brasília nesta quinta-feira (22), onde Flávio vai passar o dia dedicado à preparação para o debate, além de realizar a live semanal. O treinamento será conduzido por Duda Lima, marqueteiro da campanha, que fez o convite ao governador para que colaborasse.

Com a atuação de Tarcísio nos bastidores, a intenção da campanha é diminuir a influência de Pablo Marçal sobre Flávio e buscar um debate mais propositivo e menos combativo, como foi o da Band no último domingo (18).