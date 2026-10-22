Bloquinhos de Nikolas dominam agenda de Flávio Bolsonaro
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A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) transformou os bloquinhos eleitorais impulsionados pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em uma das principais apostas para mobilizar apoiadores nas ruas e responder aos atos da esquerda em favor do presidente Lula (PT), que ganharam corpo no segundo turno.
Com trios elétricos, paredões, jingles provocativos e estética jovem, os atos de rua passaram a concentrar boa parte da agenda do presidenciável na reta final da campanha.
A estratégia reproduz, em âmbito nacional, os atos organizados pelo deputado em sua campanha de reeleição em Minas Gerais, no primeiro turno. Batizados de "Bloquinhos do Nikolas", os eventos passaram por mais de dez cidades mineiras, com participação de Flávio em três delas.
Depois de ser criticado pelo ex-deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL) pela suposta falta de engajamento no apoio a Flávio, Nikolas se transformou no principal rosto da campanha do presidenciável, percorrendo atos em diversos estados ao lado do senador.
Neste segundo turno, os atos passaram a ser chamados de "Bloco do 22", em referência ao número do partido nas urnas. Em uma live na última quinta-feira (15), Flávio disse que em 14 eleições nunca havia feito campanha neste formato.
"É uma grande inovação de alguns craques da nossa geração da direita, que a esquerda deve invejar muito de não ter Andrés Fernandes, Nikolas Ferreiras e Eduardas Campopianos na sua linha de gerações que vão dar continuidade ao trabalho", afirmou.
A estratégia também se apoia em experiências anteriores de aliados. Desde 2024, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal reeleito André Fernandes (PL-CE) passou a reunir multidões em atos com paredões e minitrios. Na eleição deste ano, replicou a fórmula com ainda mais sucesso.
No primeiro turno, André liderou um comício com Flávio com ares de micareta embalado por jingles contra o PT. No Conjunto Ceará, um dos bairros mais populosos da periferia de Fortaleza, adolescentes choravam ao ver o deputado, que saiu das urnas com 684 mil votos, recorde da história do estado.
Neste segundo turno, André manteve o ritmo dos bloquinhos e chega a fazer até dois atos por dia em apoio a Flávio. A programação se divide entre o "Bloco do 22" e as "motocarreatas Tchau, Tchau PT".
O formato tem sido replicado em outras cidades do país, mesmo sem a presença do presidenciável, em uma estratégia para dar capilaridade à campanha. Na segunda-feira (19), o deputado federal Eder Mauro (PL) liderou um ato em Ananindeua, no Pará. Em vídeo, ele e outros bolsonaristas carregam um boneco de papelão com a imagem de Nikolas Ferreira.
Entre os atos com Flávio, um dos maiores aconteceu no último sábado (17), em Salvador, com presença da ala jovem do bolsonarismo. O evento uniu a militância orgânica com a máquina política do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), que declarou apoio a Flávio após ser derrotado para o Governo da Bahia no primeiro turno.
Na outra ponta, atos a favor da reeleição de Lula também vêm mobilizando milhares de eleitores desde a apuração do primeiro turno. No último domingo (18), dezenas de cidades registraram manifestações como parte da iniciativa "Bora Virar", promovida pela campanha petista.
Também foi adotada uma estratégia de pulverização, com atos sem a presença de Lula. Na segunda-feira (19), a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) participou de um ato em Fortaleza.
No campo da direita, a mobilização nas ruas tem sido acompanhada pelo uso estratégico das redes sociais, seara de Nikolas.
Nelas, a partir de conteúdos que superam o engajamento das postagens do próprio Flávio, o deputado alterna entre vídeos caseiros, em que, muitas vezes em tom irônico, critica adversários e defende pautas de interesse da direita, e conteúdos mais profissionais, gravados e editados para criar suspense e suscitar uma resposta afetiva do público que o acompanha.
Num desses vídeos, que acumula mais de 30 milhões de visualizações, o deputado se coloca em um tanque que gradualmente se enche de água para ilustrar a perseguição.
Noutro, publicado na tarde de terça-feira (20), ele se dirige ao eleitor nordestino afirmando que a região foi esquecida pelo atual presidente. Até a publicação desta reportagem, o vídeo somava cerca de 150 milhões de visualizações na rede, mesmo após a remoção de seu áudio por solicitação de direitos autorais.
Nikolas também lançou o canal de mobilização "Tropa do Flávio" no WhatsApp, criado em resposta ao "Exército do Lula", administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).
O canal alcançou 2 milhões de seguidores na tarde desta segunda-feira (19), mas segue atrás do grupo de transmissão da campanha petista, com 7,2 milhões de seguidores.