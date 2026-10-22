A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) transformou os bloquinhos eleitorais impulsionados pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em uma das principais apostas para mobilizar apoiadores nas ruas e responder aos atos da esquerda em favor do presidente Lula (PT), que ganharam corpo no segundo turno.

Com trios elétricos, paredões, jingles provocativos e estética jovem, os atos de rua passaram a concentrar boa parte da agenda do presidenciável na reta final da campanha.

A estratégia reproduz, em âmbito nacional, os atos organizados pelo deputado em sua campanha de reeleição em Minas Gerais, no primeiro turno. Batizados de "Bloquinhos do Nikolas", os eventos passaram por mais de dez cidades mineiras, com participação de Flávio em três delas.