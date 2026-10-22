O presidente Lula (PT) comparou nesta quarta-feira (21) a disputa com Flávio Bolsonaro (PL) sobre a abertura de sigilos bancários a uma partida de truco e convocou apoiadores a aderir ao canal de WhatsApp "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). As declarações foram feitas durante um ato de campanha em Belo Horizonte, a quatro dias do segundo turno da eleição presidencial.

"Vou dizer uma coisa a vocês: mineiro é especialista em saber jogar truco. Eu essa semana pedi pro Flávio abrir o sigilo. Hoje ele inventou um monte de mentira e trucou 6. Eu vou meter o 9 na cara dele amanhã", afirmou Lula.

O petista prosseguiu com a comparação, em referência às cartas do jogo. "As cartas dele são todas falsas. Eu tô com zap, sete de copas, espada e ouro. E ainda tenho um 3 de reserva. Ele vai saber o que é um campeão de truco que aprendeu a jogar com o povo mineiro."