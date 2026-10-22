Lula compara desafio do sigilo bancário a Flávio a truco
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O presidente Lula (PT) comparou nesta quarta-feira (21) a disputa com Flávio Bolsonaro (PL) sobre a abertura de sigilos bancários a uma partida de truco e convocou apoiadores a aderir ao canal de WhatsApp "Exército do Lula", criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). As declarações foram feitas durante um ato de campanha em Belo Horizonte, a quatro dias do segundo turno da eleição presidencial.
"Vou dizer uma coisa a vocês: mineiro é especialista em saber jogar truco. Eu essa semana pedi pro Flávio abrir o sigilo. Hoje ele inventou um monte de mentira e trucou 6. Eu vou meter o 9 na cara dele amanhã", afirmou Lula.
O petista prosseguiu com a comparação, em referência às cartas do jogo. "As cartas dele são todas falsas. Eu tô com zap, sete de copas, espada e ouro. E ainda tenho um 3 de reserva. Ele vai saber o que é um campeão de truco que aprendeu a jogar com o povo mineiro."
A declaração ocorre em meio à troca de desafios entre os candidatos sobre a divulgação de informações bancárias, fiscais e telefônicas. Lula apresentou a proposta durante o debate da Band, no domingo (18), e formalizou o pedido ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na terça-feira (20).
Nesta quarta, Flávio condicionou a abertura de seus sigilos à divulgação de dados do ex-assessor de Lula Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, além de informações relacionadas ao Instituto Lula e à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A campanha petista afirmou aceitar as condições apresentadas pelo adversário.
Durante o discurso, Lula também anunciou que passará a usar um celular para participar do chamado "Exército do Lula", canal criado por Janones para mobilizar apoiadores e ampliar a circulação de conteúdos favoráveis ao presidente nas redes sociais.
"Eu nunca tive um celular. Agora eu ganhei um celular do governador do Piauí. Eu a partir de amanhã vou ter um celular e vou fazer parte do Exército do Lula", disse, em referência ao governador Rafael Fonteles (PT).
O presidente convidou os presentes a aderir à iniciativa, que ultrapassou 7 milhões de seguidores nesta quarta-feira, e estabeleceu a meta de alcançar 10 milhões até quinta (22).
"E quero convidar todos vocês, todas as mulheres e homens, a entrar no nosso exército para a gente chegar até 10 milhões até quinta-feira", afirmou.
Lula também comparou seus apoiadores às forças vietnamitas que derrotaram os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. "Eles pensam que nós somos fracos, mas nós somos que nem o Exército vietnamita que derrotou os Estados Unidos."
O canal administrado por Janones tem sido usado para organizar mobilizações digitais na reta final da campanha. A iniciativa também se tornou alvo de disputas na Justiça Eleitoral. A campanha de Flávio questionou o funcionamento do canal, sob a alegação de que ele estaria sendo utilizado para disseminar conteúdos ofensivos e manipular buscas nas plataformas digitais.
A mobilização ocorre ainda em meio à discussão no TSE sobre uma proposta de restrição a grandes canais políticos de WhatsApp nas 48 horas anteriores ao segundo turno. O presidente da corte, Kassio Nunes Marques, descartou levar adiante a mudança nas regras eleitorais.
Durante o ato em Belo Horizonte, Lula também antecipou o tom que pretende adotar no debate da TV Globo, marcado para sexta-feira (23), e voltou a chamar Flávio de miliciano.
"Eu estou acostumado a debater com muita gente, mas eu me sinto incomodado a debater com miliciano", afirmou. O presidente também acusou o adversário de ter mentido 43 vezes sobre o caso Vorcaro.
"Se depender da minha força, da minha vontade e de vocês, nenhum miliciano vai entrar no Palácio do Planalto", acrescentou.
Lula ainda exaltou a mobilização de apoiadores na capital mineira e afirmou não acreditar que Minas Gerais já tenha registrado uma carreata com tamanha participação.
O presidente relembrou sua primeira visita a Belo Horizonte, em 1979, quando era dirigente sindical e viajou de São Paulo para prestar solidariedade aos trabalhadores durante uma greve de metalúrgicos.
"Eu amo o povo de Minas Gerais. Vocês já me deram muitas vitórias e grandes amigos aqui", afirmou. "Mais uma vez eu saio daqui com a certeza de que Minas Gerais vai me dar a vitória outra vez."
Na reta final da campanha, Lula também pediu que apoiadores ajudem eleitores com dificuldades de transporte ou locomoção a comparecer às urnas no próximo domingo (25).