Uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina, o oeste do Paraguai e o sul da Bolívia aumenta as condições para a ocorrência de tempestades em todo o leste do país, nesta quinta-feira (22). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Norte, chove com trovoadas isoladas no Acre, em Rondônia e nas regiões sul e oeste do Amazonas, onde há um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Pode chover de forma isolada em Roraima, no sul do Pará e no oeste do Tocantins.

Nas capitais, a temperatura mínima será de 23 graus Celsius (°C) em Rio Branco, e a máxima de 37°C em Palmas.