Mensagens de 2024 extraídas pela Polícia Federal do celular de Daniel Vorcaro mostram que o ex-banqueiro disse se dar "muito bem" com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e não acreditar que o parlamentar citaria o Banco Master em uma publicação sobre um evento patrocinado pela instituição em Londres naquele ano.

As declarações constam em conversa entre Vorcaro e Ana Matos, que comandou a área de comunicação e marketing do banco.

Em outro momento desses diálogos, em 2025, o ex-banqueiro pediu que sua assessora interviesse "delicadamente" junto a Pablo Marçal após o influenciador questionar, em uma publicação, qual era a opinião de seus seguidores sobre o Master.